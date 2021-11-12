Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 13.448 0,25 BIST ANKARA 2.274 0,84 BIST ANTALYA 2.534 -0,21 BIST BALIKESİR 1.977 0,73 BIST BURSA 4.390 1,81 BIST DENIZLI 1.819 0,54 BIST ISTANBUL 1.784 0,71 BIST IZMIR 3.660 0,51 BIST KAYSERI 11.344 -0,81 BIST KOCAELI 4.834 0,21 BIST KONYA 2.322 -0,38 BIST TEKIRDAĞ 9.731 -0,13 BIST AYDIN 1.083 0,07 BIST MANISA 1.426 2,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler