Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA13.4480,25BIST ANKARA2.2740,84BIST ANTALYA2.534-0,21BIST BALIKESİR1.9770,73BIST BURSA4.3901,81BIST DENIZLI1.8190,54BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|13.448
|0,25
|BIST ANKARA
|2.274
|0,84
|BIST ANTALYA
|2.534
|-0,21
|BIST BALIKESİR
|1.977
|0,73
|BIST BURSA
|4.390
|1,81
|BIST DENIZLI
|1.819
|0,54
|BIST ISTANBUL
|1.784
|0,71
|BIST IZMIR
|3.660
|0,51
|BIST KAYSERI
|11.344
|-0,81
|BIST KOCAELI
|4.834
|0,21
|BIST KONYA
|2.322
|-0,38
|BIST TEKIRDAĞ
|9.731
|-0,13
|BIST AYDIN
|1.083
|0,07
|BIST MANISA
|1.426
|2,45
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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