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Borsada şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA13.4140,88BIST ANKARA2.2550,01BIST ANTALYA2.5390,88BIST BALIKESİR1.962-1,50BIST BURSA4.3120,49BIST DENIZLI1.809-0,26BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA13.4140,88
BIST ANKARA2.2550,01
BIST ANTALYA2.5390,88
BIST BALIKESİR1.962-1,50
BIST BURSA4.3120,49
BIST DENIZLI1.809-0,26
BIST ISTANBUL1.771-0,01
BIST IZMIR3.6411,72
BIST KAYSERI11.436-0,99
BIST KOCAELI4.8240,27
BIST KONYA2.3311,20
BIST TEKIRDAĞ9.743-1,70
BIST AYDIN1.082-0,63
BIST MANISA1.391-0,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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