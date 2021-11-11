Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 13.414 0,88 BIST ANKARA 2.255 0,01 BIST ANTALYA 2.539 0,88 BIST BALIKESİR 1.962 -1,50 BIST BURSA 4.312 0,49 BIST DENIZLI 1.809 -0,26 BIST ISTANBUL 1.771 -0,01 BIST IZMIR 3.641 1,72 BIST KAYSERI 11.436 -0,99 BIST KOCAELI 4.824 0,27 BIST KONYA 2.331 1,20 BIST TEKIRDAĞ 9.743 -1,70 BIST AYDIN 1.082 -0,63 BIST MANISA 1.391 -0,18 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi