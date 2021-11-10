Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsada şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA13.297-1,09BIST ANKARA2.255-0,38BIST ANTALYA2.517-0,92BIST BALIKESİR1.9924,12BIST BURSA4.292-0,21BIST DENIZLI1.814-1,54BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA13.297-1,09
BIST ANKARA2.255-0,38
BIST ANTALYA2.517-0,92
BIST BALIKESİR1.9924,12
BIST BURSA4.292-0,21
BIST DENIZLI1.814-1,54
BIST ISTANBUL1.7710,53
BIST IZMIR3.5800,12
BIST KAYSERI11.5502,03
BIST KOCAELI4.8110,32
BIST KONYA2.3032,44
BIST TEKIRDAĞ9.9120,57
BIST AYDIN1.089-0,86
BIST MANISA1.3940,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title