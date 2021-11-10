Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA13.297-1,09BIST ANKARA2.255-0,38BIST ANTALYA2.517-0,92BIST BALIKESİR1.9924,12BIST BURSA4.292-0,21BIST DENIZLI1.814-1,54BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|13.297
|-1,09
|BIST ANKARA
|2.255
|-0,38
|BIST ANTALYA
|2.517
|-0,92
|BIST BALIKESİR
|1.992
|4,12
|BIST BURSA
|4.292
|-0,21
|BIST DENIZLI
|1.814
|-1,54
|BIST ISTANBUL
|1.771
|0,53
|BIST IZMIR
|3.580
|0,12
|BIST KAYSERI
|11.550
|2,03
|BIST KOCAELI
|4.811
|0,32
|BIST KONYA
|2.303
|2,44
|BIST TEKIRDAĞ
|9.912
|0,57
|BIST AYDIN
|1.089
|-0,86
|BIST MANISA
|1.394
|0,19
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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