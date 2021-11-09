Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA13.4435,03BIST ANKARA2.2640,73BIST ANTALYA2.541-1,60BIST BALIKESİR1.913-1,24BIST BURSA4.3001,54BIST DENIZLI1.842-2,29BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|13.443
|5,03
|BIST ANKARA
|2.264
|0,73
|BIST ANTALYA
|2.541
|-1,60
|BIST BALIKESİR
|1.913
|-1,24
|BIST BURSA
|4.300
|1,54
|BIST DENIZLI
|1.842
|-2,29
|BIST ISTANBUL
|1.762
|0,36
|BIST IZMIR
|3.575
|1,36
|BIST KAYSERI
|11.321
|-3,60
|BIST KOCAELI
|4.795
|1,55
|BIST KONYA
|2.248
|-0,88
|BIST TEKIRDAĞ
|9.856
|0,28
|BIST AYDIN
|1.098
|-1,49
|BIST MANISA
|1.391
|0,90
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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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