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Borsada şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA13.4435,03BIST ANKARA2.2640,73BIST ANTALYA2.541-1,60BIST BALIKESİR1.913-1,24BIST BURSA4.3001,54BIST DENIZLI1.842-2,29BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA13.4435,03
BIST ANKARA2.2640,73
BIST ANTALYA2.541-1,60
BIST BALIKESİR1.913-1,24
BIST BURSA4.3001,54
BIST DENIZLI1.842-2,29
BIST ISTANBUL1.7620,36
BIST IZMIR3.5751,36
BIST KAYSERI11.321-3,60
BIST KOCAELI4.7951,55
BIST KONYA2.248-0,88
BIST TEKIRDAĞ9.8560,28
BIST AYDIN1.098-1,49
BIST MANISA1.3910,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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