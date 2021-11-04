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Borsada şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.5710,90BIST ANKARA2.2212,06BIST ANTALYA2.5461,05BIST BALIKESİR1.9411,69BIST BURSA4.1391,43BIST DENIZLI1.8721,29BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA12.5710,90
BIST ANKARA2.2212,06
BIST ANTALYA2.5461,05
BIST BALIKESİR1.9411,69
BIST BURSA4.1391,43
BIST DENIZLI1.8721,29
BIST ISTANBUL1.7162,65
BIST IZMIR3.4582,24
BIST KAYSERI11.7050,38
BIST KOCAELI4.656-0,28
BIST KONYA2.2252,94
BIST TEKIRDAĞ9.7623,16
BIST AYDIN1.1122,60
BIST MANISA1.3611,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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