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Borsada şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.459-1,53BIST ANKARA2.1760,00BIST ANTALYA2.5190,61BIST BALIKESİR1.9091,01BIST BURSA4.0801,14BIST DENIZLI1.849-0,81BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA12.459-1,53
BIST ANKARA2.1760,00
BIST ANTALYA2.5190,61
BIST BALIKESİR1.9091,01
BIST BURSA4.0801,14
BIST DENIZLI1.849-0,81
BIST ISTANBUL1.6721,01
BIST IZMIR3.382-1,22
BIST KAYSERI11.6602,50
BIST KOCAELI4.6681,77
BIST KONYA2.161-0,96
BIST TEKIRDAĞ9.464-1,04
BIST AYDIN1.084-1,93
BIST MANISA1.346-1,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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