Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.4690,28BIST ANKARA2.100-0,04BIST ANTALYA2.3211,20BIST BALIKESİR1.9031,56BIST BURSA3.717-0,11BIST DENIZLI1.852-0,06BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.469
|0,28
|BIST ANKARA
|2.100
|-0,04
|BIST ANTALYA
|2.321
|1,20
|BIST BALIKESİR
|1.903
|1,56
|BIST BURSA
|3.717
|-0,11
|BIST DENIZLI
|1.852
|-0,06
|BIST ISTANBUL
|1.549
|-0,28
|BIST IZMIR
|3.359
|0,13
|BIST KAYSERI
|10.459
|-1,46
|BIST KOCAELI
|3.870
|-0,70
|BIST KONYA
|2.259
|-0,31
|BIST TEKIRDAĞ
|9.574
|2,43
|BIST AYDIN
|1.145
|-1,01
|BIST MANISA
|1.378
|-0,64
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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