Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.469 0,28 BIST ANKARA 2.100 -0,04 BIST ANTALYA 2.321 1,20 BIST BALIKESİR 1.903 1,56 BIST BURSA 3.717 -0,11 BIST DENIZLI 1.852 -0,06 BIST ISTANBUL 1.549 -0,28 BIST IZMIR 3.359 0,13 BIST KAYSERI 10.459 -1,46 BIST KOCAELI 3.870 -0,70 BIST KONYA 2.259 -0,31 BIST TEKIRDAĞ 9.574 2,43 BIST AYDIN 1.145 -1,01 BIST MANISA 1.378 -0,64 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 498 bin 600 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler