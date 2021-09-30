Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.437 0,35 BIST ANKARA 2.101 1,39 BIST ANTALYA 2.294 0,98 BIST BALIKESİR 1.874 -0,09 BIST BURSA 3.721 2,54 BIST DENIZLI 1.853 -0,55 BIST ISTANBUL 1.554 0,86 BIST IZMIR 3.355 0,04 BIST KAYSERI 10.614 1,81 BIST KOCAELI 3.898 1,85 BIST KONYA 2.266 -0,77 BIST TEKIRDAĞ 9.346 1,11 BIST AYDIN 1.157 -0,27 BIST MANISA 1.387 -4,76 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler