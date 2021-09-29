Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.3970,07BIST ANKARA2.0720,12BIST ANTALYA2.2720,22BIST BALIKESİR1.8762,10BIST BURSA3.629-0,56BIST DENIZLI1.8630,93BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.397
|0,07
|BIST ANKARA
|2.072
|0,12
|BIST ANTALYA
|2.272
|0,22
|BIST BALIKESİR
|1.876
|2,10
|BIST BURSA
|3.629
|-0,56
|BIST DENIZLI
|1.863
|0,93
|BIST ISTANBUL
|1.540
|0,51
|BIST IZMIR
|3.354
|0,55
|BIST KAYSERI
|10.425
|-0,68
|BIST KOCAELI
|3.827
|-0,05
|BIST KONYA
|2.283
|2,66
|BIST TEKIRDAĞ
|9.244
|1,72
|BIST AYDIN
|1.160
|-0,55
|BIST MANISA
|1.456
|-0,30
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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