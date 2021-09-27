Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.6042,11BIST ANKARA2.0650,87BIST ANTALYA2.2721,90BIST BALIKESİR1.839-0,03BIST BURSA3.6510,58BIST DENIZLI1.8330,20BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.604
|2,11
|BIST ANKARA
|2.065
|0,87
|BIST ANTALYA
|2.272
|1,90
|BIST BALIKESİR
|1.839
|-0,03
|BIST BURSA
|3.651
|0,58
|BIST DENIZLI
|1.833
|0,20
|BIST ISTANBUL
|1.538
|0,52
|BIST IZMIR
|3.362
|0,94
|BIST KAYSERI
|10.735
|1,30
|BIST KOCAELI
|3.829
|1,07
|BIST KONYA
|2.225
|0,11
|BIST TEKIRDAĞ
|8.992
|-0,22
|BIST AYDIN
|1.175
|0,68
|BIST MANISA
|1.471
|2,29
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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