Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.365 -0,79 BIST ANKARA 2.047 -1,41 BIST ANTALYA 2.230 2,28 BIST BALIKESİR 1.839 -0,45 BIST BURSA 3.630 0,06 BIST DENIZLI 1.830 -0,14 BIST ISTANBUL 1.530 -0,57 BIST IZMIR 3.331 -0,48 BIST KAYSERI 10.597 -1,79 BIST KOCAELI 3.789 -0,67 BIST KONYA 2.222 -0,23 BIST TEKIRDAĞ 9.011 -1,89 BIST AYDIN 1.167 -0,06 BIST MANISA 1.438 0,04 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 497 bin 700 liraya geriledi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler