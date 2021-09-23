Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.455 1,17 BIST ANKARA 2.076 0,54 BIST ANTALYA 2.180 2,02 BIST BALIKESİR 1.848 0,25 BIST BURSA 3.628 1,75 BIST DENIZLI 1.832 0,90 BIST ISTANBUL 1.538 -0,11 BIST IZMIR 3.347 1,05 BIST KAYSERI 10.791 0,59 BIST KOCAELI 3.814 0,34 BIST KONYA 2.227 -1,20 BIST TEKIRDAĞ 9.185 1,65 BIST AYDIN 1.168 0,90 BIST MANISA 1.437 0,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler