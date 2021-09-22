Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA11.3230,92BIST ANKARA2.0650,81BIST ANTALYA2.1370,51BIST BALIKESİR1.8430,40BIST BURSA3.5651,84BIST DENIZLI1.8160,15BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.323
|0,92
|BIST ANKARA
|2.065
|0,81
|BIST ANTALYA
|2.137
|0,51
|BIST BALIKESİR
|1.843
|0,40
|BIST BURSA
|3.565
|1,84
|BIST DENIZLI
|1.816
|0,15
|BIST ISTANBUL
|1.540
|0,75
|BIST IZMIR
|3.312
|0,90
|BIST KAYSERI
|10.728
|0,49
|BIST KOCAELI
|3.801
|0,94
|BIST KONYA
|2.254
|3,97
|BIST TEKIRDAĞ
|9.036
|-0,10
|BIST AYDIN
|1.157
|-0,88
|BIST MANISA
|1.431
|1,90
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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