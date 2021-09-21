Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.220-1,26BIST ANKARA2.049-0,64BIST ANTALYA2.1260,39BIST BALIKESİR1.8360,17BIST BURSA3.501-0,56BIST DENIZLI1.813-0,71BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.220
|-1,26
|BIST ANKARA
|2.049
|-0,64
|BIST ANTALYA
|2.126
|0,39
|BIST BALIKESİR
|1.836
|0,17
|BIST BURSA
|3.501
|-0,56
|BIST DENIZLI
|1.813
|-0,71
|BIST ISTANBUL
|1.529
|0,00
|BIST IZMIR
|3.283
|-0,41
|BIST KAYSERI
|10.675
|-0,85
|BIST KOCAELI
|3.766
|-0,57
|BIST KONYA
|2.168
|-0,81
|BIST TEKIRDAĞ
|9.045
|-1,90
|BIST AYDIN
|1.168
|-0,40
|BIST MANISA
|1.405
|-1,09
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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