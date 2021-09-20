Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.364-1,77BIST ANKARA2.062-1,44BIST ANTALYA2.118-3,09BIST BALIKESİR1.833-2,13BIST BURSA3.521-1,33BIST DENIZLI1.826-2,91BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.364
|-1,77
|BIST ANKARA
|2.062
|-1,44
|BIST ANTALYA
|2.118
|-3,09
|BIST BALIKESİR
|1.833
|-2,13
|BIST BURSA
|3.521
|-1,33
|BIST DENIZLI
|1.826
|-2,91
|BIST ISTANBUL
|1.529
|-1,43
|BIST IZMIR
|3.296
|-2,33
|BIST KAYSERI
|10.767
|-1,45
|BIST KOCAELI
|3.787
|-1,30
|BIST KONYA
|2.186
|-2,60
|BIST TEKIRDAĞ
|9.220
|-3,72
|BIST AYDIN
|1.172
|-2,26
|BIST MANISA
|1.420
|-0,97
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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