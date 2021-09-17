Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.569 -1,37 BIST ANKARA 2.092 0,05 BIST ANTALYA 2.185 1,18 BIST BALIKESİR 1.872 0,14 BIST BURSA 3.568 0,53 BIST DENIZLI 1.881 -0,41 BIST ISTANBUL 1.551 0,08 BIST IZMIR 3.375 0,33 BIST KAYSERI 10.925 -1,86 BIST KOCAELI 3.837 0,37 BIST KONYA 2.244 -0,24 BIST TEKIRDAĞ 9.576 -0,21 BIST AYDIN 1.199 -0,13 BIST MANISA 1.434 -1,17 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 483 bin liraya geriledi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler