Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.7301,86BIST ANKARA2.091-1,02BIST ANTALYA2.160-1,43BIST BALIKESİR1.870-0,97BIST BURSA3.550-1,10BIST DENIZLI1.889-0,77BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.730
|1,86
|BIST ANKARA
|2.091
|-1,02
|BIST ANTALYA
|2.160
|-1,43
|BIST BALIKESİR
|1.870
|-0,97
|BIST BURSA
|3.550
|-1,10
|BIST DENIZLI
|1.889
|-0,77
|BIST ISTANBUL
|1.549
|-0,10
|BIST IZMIR
|3.364
|-0,92
|BIST KAYSERI
|11.132
|-1,59
|BIST KOCAELI
|3.823
|-1,08
|BIST KONYA
|2.250
|-1,15
|BIST TEKIRDAĞ
|9.597
|-0,12
|BIST AYDIN
|1.201
|-1,43
|BIST MANISA
|1.451
|-0,97
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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