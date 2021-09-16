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Borsada şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.7301,86BIST ANKARA2.091-1,02BIST ANTALYA2.160-1,43BIST BALIKESİR1.870-0,97BIST BURSA3.550-1,10BIST DENIZLI1.889-0,77BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA11.7301,86
BIST ANKARA2.091-1,02
BIST ANTALYA2.160-1,43
BIST BALIKESİR1.870-0,97
BIST BURSA3.550-1,10
BIST DENIZLI1.889-0,77
BIST ISTANBUL1.549-0,10
BIST IZMIR3.364-0,92
BIST KAYSERI11.132-1,59
BIST KOCAELI3.823-1,08
BIST KONYA2.250-1,15
BIST TEKIRDAĞ9.597-0,12
BIST AYDIN1.201-1,43
BIST MANISA1.451-0,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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