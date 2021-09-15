Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.515-1,86BIST ANKARA2.112-1,21BIST ANTALYA2.191-0,98BIST BALIKESİR1.888-1,03BIST BURSA3.589-0,61BIST DENIZLI1.903-0,12BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.515
|-1,86
|BIST ANKARA
|2.112
|-1,21
|BIST ANTALYA
|2.191
|-0,98
|BIST BALIKESİR
|1.888
|-1,03
|BIST BURSA
|3.589
|-0,61
|BIST DENIZLI
|1.903
|-0,12
|BIST ISTANBUL
|1.551
|-0,67
|BIST IZMIR
|3.395
|-0,27
|BIST KAYSERI
|11.312
|0,64
|BIST KOCAELI
|3.864
|0,47
|BIST KONYA
|2.276
|-0,03
|BIST TEKIRDAĞ
|9.608
|1,47
|BIST AYDIN
|1.219
|0,13
|BIST MANISA
|1.465
|0,96
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
500