Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.733-0,32BIST ANKARA2.138-0,33BIST ANTALYA2.213-0,57BIST BALIKESİR1.908-1,01BIST BURSA3.6111,01BIST DENIZLI1.905-0,52BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.733
|-0,32
|BIST ANKARA
|2.138
|-0,33
|BIST ANTALYA
|2.213
|-0,57
|BIST BALIKESİR
|1.908
|-1,01
|BIST BURSA
|3.611
|1,01
|BIST DENIZLI
|1.905
|-0,52
|BIST ISTANBUL
|1.562
|-0,41
|BIST IZMIR
|3.404
|-0,18
|BIST KAYSERI
|11.239
|-1,68
|BIST KOCAELI
|3.846
|0,48
|BIST KONYA
|2.277
|-2,03
|BIST TEKIRDAĞ
|9.469
|0,27
|BIST AYDIN
|1.217
|-1,40
|BIST MANISA
|1.451
|0,98
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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