Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.733 -0,32 BIST ANKARA 2.138 -0,33 BIST ANTALYA 2.213 -0,57 BIST BALIKESİR 1.908 -1,01 BIST BURSA 3.611 1,01 BIST DENIZLI 1.905 -0,52 BIST ISTANBUL 1.562 -0,41 BIST IZMIR 3.404 -0,18 BIST KAYSERI 11.239 -1,68 BIST KOCAELI 3.846 0,48 BIST KONYA 2.277 -2,03 BIST TEKIRDAĞ 9.469 0,27 BIST AYDIN 1.217 -1,40 BIST MANISA 1.451 0,98 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 485 bin 400 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler