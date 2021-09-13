Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.771 -0,17 BIST ANKARA 2.145 0,41 BIST ANTALYA 2.225 -1,14 BIST BALIKESİR 1.927 -0,12 BIST BURSA 3.575 -0,09 BIST DENIZLI 1.915 -1,08 BIST ISTANBUL 1.568 0,31 BIST IZMIR 3.410 0,68 BIST KAYSERI 11.432 -0,01 BIST KOCAELI 3.828 -0,02 BIST KONYA 2.324 0,71 BIST TEKIRDAĞ 9.444 -0,31 BIST AYDIN 1.234 -0,73 BIST MANISA 1.437 0,29 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 485 bin 400 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler