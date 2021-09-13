Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.771-0,17BIST ANKARA2.1450,41BIST ANTALYA2.225-1,14BIST BALIKESİR1.927-0,12BIST BURSA3.575-0,09BIST DENIZLI1.915-1,08BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.771
|-0,17
|BIST ANKARA
|2.145
|0,41
|BIST ANTALYA
|2.225
|-1,14
|BIST BALIKESİR
|1.927
|-0,12
|BIST BURSA
|3.575
|-0,09
|BIST DENIZLI
|1.915
|-1,08
|BIST ISTANBUL
|1.568
|0,31
|BIST IZMIR
|3.410
|0,68
|BIST KAYSERI
|11.432
|-0,01
|BIST KOCAELI
|3.828
|-0,02
|BIST KONYA
|2.324
|0,71
|BIST TEKIRDAĞ
|9.444
|-0,31
|BIST AYDIN
|1.234
|-0,73
|BIST MANISA
|1.437
|0,29
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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