Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.791 -0,87 BIST ANKARA 2.136 -0,96 BIST ANTALYA 2.251 -1,85 BIST BALIKESİR 1.930 -0,54 BIST BURSA 3.578 -0,01 BIST DENIZLI 1.936 0,81 BIST ISTANBUL 1.563 -0,98 BIST IZMIR 3.387 -0,60 BIST KAYSERI 11.433 -1,44 BIST KOCAELI 3.829 -0,07 BIST KONYA 2.307 0,34 BIST TEKIRDAĞ 9.473 0,28 BIST AYDIN 1.243 -0,67 BIST MANISA 1.433 -0,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 485 bin 380 liraya geriledi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler