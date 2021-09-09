Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.8951,62BIST ANKARA2.1571,13BIST ANTALYA2.2940,33BIST BALIKESİR1.9400,59BIST BURSA3.5793,31BIST DENIZLI1.9212,15BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.895
|1,62
|BIST ANKARA
|2.157
|1,13
|BIST ANTALYA
|2.294
|0,33
|BIST BALIKESİR
|1.940
|0,59
|BIST BURSA
|3.579
|3,31
|BIST DENIZLI
|1.921
|2,15
|BIST ISTANBUL
|1.579
|1,41
|BIST IZMIR
|3.408
|1,00
|BIST KAYSERI
|11.600
|2,17
|BIST KOCAELI
|3.832
|1,79
|BIST KONYA
|2.299
|1,41
|BIST TEKIRDAĞ
|9.447
|2,59
|BIST AYDIN
|1.252
|0,91
|BIST MANISA
|1.447
|0,78
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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