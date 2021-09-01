Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.0911,73BIST ANKARA2.206-0,13BIST ANTALYA2.3542,39BIST BALIKESİR1.894-0,18BIST BURSA3.4121,52BIST DENIZLI1.9850,89BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.091
|1,73
|BIST ANKARA
|2.206
|-0,13
|BIST ANTALYA
|2.354
|2,39
|BIST BALIKESİR
|1.894
|-0,18
|BIST BURSA
|3.412
|1,52
|BIST DENIZLI
|1.985
|0,89
|BIST ISTANBUL
|1.593
|0,49
|BIST IZMIR
|3.449
|0,22
|BIST KAYSERI
|11.548
|0,42
|BIST KOCAELI
|3.813
|0,46
|BIST KONYA
|2.304
|2,50
|BIST TEKIRDAĞ
|9.450
|0,58
|BIST AYDIN
|1.258
|0,67
|BIST MANISA
|1.444
|-0,06
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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