Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.7601,05BIST ANKARA2.1890,66BIST ANTALYA2.2540,60BIST BALIKESİR1.8790,98BIST BURSA3.3162,05BIST DENIZLI1.9400,14BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.760
|1,05
|BIST ANKARA
|2.189
|0,66
|BIST ANTALYA
|2.254
|0,60
|BIST BALIKESİR
|1.879
|0,98
|BIST BURSA
|3.316
|2,05
|BIST DENIZLI
|1.940
|0,14
|BIST ISTANBUL
|1.573
|0,61
|BIST IZMIR
|3.439
|0,81
|BIST KAYSERI
|11.538
|0,25
|BIST KOCAELI
|3.748
|0,85
|BIST KONYA
|2.207
|0,15
|BIST TEKIRDAĞ
|9.240
|1,04
|BIST AYDIN
|1.227
|2,27
|BIST MANISA
|1.438
|1,11
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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