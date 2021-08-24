Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.059-0,12BIST ANKARA2.1990,20BIST ANTALYA2.3253,75BIST BALIKESİR1.896-0,28BIST BURSA3.2960,22BIST DENIZLI1.961-0,45BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA12.059-0,12
BIST ANKARA2.1990,20
BIST ANTALYA2.3253,75
BIST BALIKESİR1.896-0,28
BIST BURSA3.2960,22
BIST DENIZLI1.961-0,45
BIST ISTANBUL1.5880,84
BIST IZMIR3.464-0,28
BIST KAYSERI11.647-0,44
BIST KOCAELI3.7600,49
BIST KONYA2.273-0,44
BIST TEKIRDAĞ9.378-0,85
BIST AYDIN1.219-0,71
BIST MANISA1.456-2,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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