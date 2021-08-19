Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.0460,15BIST ANKARA2.1550,56BIST ANTALYA2.1720,30BIST BALIKESİR1.869-0,96BIST BURSA3.300-0,06BIST DENIZLI1.962-1,88BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.046
|0,15
|BIST ANKARA
|2.155
|0,56
|BIST ANTALYA
|2.172
|0,30
|BIST BALIKESİR
|1.869
|-0,96
|BIST BURSA
|3.300
|-0,06
|BIST DENIZLI
|1.962
|-1,88
|BIST ISTANBUL
|1.547
|-0,49
|BIST IZMIR
|3.445
|0,02
|BIST KAYSERI
|11.858
|-1,15
|BIST KOCAELI
|3.748
|-0,90
|BIST KONYA
|2.309
|0,29
|BIST TEKIRDAĞ
|9.732
|-0,48
|BIST AYDIN
|1.224
|0,38
|BIST MANISA
|1.436
|-0,35
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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