Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.028-1,13BIST ANKARA2.143-0,97BIST ANTALYA2.165-1,33BIST BALIKESİR1.887-0,75BIST BURSA3.302-1,19BIST DENIZLI2.000-1,18BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.028
|-1,13
|BIST ANKARA
|2.143
|-0,97
|BIST ANTALYA
|2.165
|-1,33
|BIST BALIKESİR
|1.887
|-0,75
|BIST BURSA
|3.302
|-1,19
|BIST DENIZLI
|2.000
|-1,18
|BIST ISTANBUL
|1.555
|-0,49
|BIST IZMIR
|3.444
|-1,47
|BIST KAYSERI
|11.996
|0,83
|BIST KOCAELI
|3.783
|-1,11
|BIST KONYA
|2.303
|-1,51
|BIST TEKIRDAĞ
|9.779
|-1,83
|BIST AYDIN
|1.220
|0,06
|BIST MANISA
|1.441
|-0,71
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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