Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.165-0,65BIST ANKARA2.1640,71BIST ANTALYA2.1940,35BIST BALIKESİR1.901-1,22BIST BURSA3.3420,41BIST DENIZLI2.024-0,14BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.165
|-0,65
|BIST ANKARA
|2.164
|0,71
|BIST ANTALYA
|2.194
|0,35
|BIST BALIKESİR
|1.901
|-1,22
|BIST BURSA
|3.342
|0,41
|BIST DENIZLI
|2.024
|-0,14
|BIST ISTANBUL
|1.562
|0,51
|BIST IZMIR
|3.495
|0,39
|BIST KAYSERI
|11.897
|-0,10
|BIST KOCAELI
|3.825
|0,59
|BIST KONYA
|2.338
|-0,13
|BIST TEKIRDAĞ
|9.961
|3,30
|BIST AYDIN
|1.219
|-0,34
|BIST MANISA
|1.451
|0,91
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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