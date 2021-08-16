Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.244-0,33BIST ANKARA2.1481,26BIST ANTALYA2.1870,66BIST BALIKESİR1.9250,88BIST BURSA3.328-1,71BIST DENIZLI2.027-1,43BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.244
|-0,33
|BIST ANKARA
|2.148
|1,26
|BIST ANTALYA
|2.187
|0,66
|BIST BALIKESİR
|1.925
|0,88
|BIST BURSA
|3.328
|-1,71
|BIST DENIZLI
|2.027
|-1,43
|BIST ISTANBUL
|1.555
|0,83
|BIST IZMIR
|3.482
|0,96
|BIST KAYSERI
|11.909
|1,40
|BIST KOCAELI
|3.803
|-0,51
|BIST KONYA
|2.341
|3,69
|BIST TEKIRDAĞ
|9.644
|-1,19
|BIST AYDIN
|1.223
|0,78
|BIST MANISA
|1.438
|0,61
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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