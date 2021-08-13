Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA12.284-0,53BIST ANKARA2.1210,04BIST ANTALYA2.1720,63BIST BALIKESİR1.9080,96BIST BURSA3.3861,05BIST DENIZLI2.0563,34BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.284
|-0,53
|BIST ANKARA
|2.121
|0,04
|BIST ANTALYA
|2.172
|0,63
|BIST BALIKESİR
|1.908
|0,96
|BIST BURSA
|3.386
|1,05
|BIST DENIZLI
|2.056
|3,34
|BIST ISTANBUL
|1.542
|0,32
|BIST IZMIR
|3.448
|0,07
|BIST KAYSERI
|11.745
|-0,33
|BIST KOCAELI
|3.822
|1,60
|BIST KONYA
|2.258
|-0,88
|BIST TEKIRDAĞ
|9.760
|0,54
|BIST AYDIN
|1.214
|1,43
|BIST MANISA
|1.430
|0,93
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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