Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimGünlük DeğişimBIST ADANA12.35012.0312,65BIST ANKARA2.1212.0991,03BIST ANTALYA2.1582.1470,52BIST BALIKESİR1.8901.8780,61BIST BURSA3.3513.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.350
|12.031
|2,65
|BIST ANKARA
|2.121
|2.099
|1,03
|BIST ANTALYA
|2.158
|2.147
|0,52
|BIST BALIKESİR
|1.890
|1.878
|0,61
|BIST BURSA
|3.351
|3.319
|0,96
|BIST DENIZLI
|1.990
|1.957
|1,66
|BIST ISTANBUL
|1.537
|1.511
|1,73
|BIST IZMIR
|3.446
|3.398
|1,41
|BIST KAYSERI
|11.783
|11.500
|2,47
|BIST KOCAELI
|3.762
|3.668
|2,56
|BIST KONYA
|2.278
|2.262
|0,69
|BIST TEKIRDAĞ
|9.707
|9.670
|0,39
|BIST AYDIN
|1.197
|1.208
|-0,96
|BIST MANISA
|1.416
|1.391
|1,85
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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