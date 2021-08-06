Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışÖnceki KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA12.80512.7380,53BIST ANKARA2.1472.151-0,22BIST ANTALYA2.2352.256-0,94BIST BALIKESİR1.9071.945-1,93BIST BURSA3.2613.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.805
|12.738
|0,53
|BIST ANKARA
|2.147
|2.151
|-0,22
|BIST ANTALYA
|2.235
|2.256
|-0,94
|BIST BALIKESİR
|1.907
|1.945
|-1,93
|BIST BURSA
|3.261
|3.226
|1,07
|BIST DENIZLI
|1.955
|2.018
|-3,16
|BIST ISTANBUL
|1.516
|1.511
|0,33
|BIST IZMIR
|3.485
|3.492
|-0,21
|BIST KAYSERI
|11.965
|12.025
|-0,50
|BIST KOCAELI
|3.769
|3.797
|-0,72
|BIST KONYA
|2.381
|2.389
|-0,35
|BIST TEKIRDAĞ
|9.876
|10.071
|-1,94
|BIST AYDIN
|1.239
|1.238
|0,06
|BIST MANISA
|1.395
|1.403
|-0,57
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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