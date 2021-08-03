Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA12.4780,04BIST MANİSA1.397-1,36BIST AYDIN1.2491,32BIST ANKARA2.1170,65BIST ANTALYA2.2960,47BIST BALIKESİR1.919-0,05BIST BURSA3.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA12.4780,04
BIST MANİSA1.397-1,36
BIST AYDIN1.2491,32
BIST ANKARA2.1170,65
BIST ANTALYA2.2960,47
BIST BALIKESİR1.919-0,05
BIST BURSA3.1942,90
BIST DENIZLI1.857-0,12
BIST ISTANBUL1.496-0,01
BIST IZMIR3.392-0,46
BIST KAYSERI11.4230,26
BIST KOCAELI3.711-0,08
BIST KONYA2.419-0,62
BIST TEKIRDAĞ10.2561,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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