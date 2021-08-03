Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA12.4780,04BIST MANİSA1.397-1,36BIST AYDIN1.2491,32BIST ANKARA2.1170,65BIST ANTALYA2.2960,47BIST BALIKESİR1.919-0,05BIST BURSA3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.478
|0,04
|BIST MANİSA
|1.397
|-1,36
|BIST AYDIN
|1.249
|1,32
|BIST ANKARA
|2.117
|0,65
|BIST ANTALYA
|2.296
|0,47
|BIST BALIKESİR
|1.919
|-0,05
|BIST BURSA
|3.194
|2,90
|BIST DENIZLI
|1.857
|-0,12
|BIST ISTANBUL
|1.496
|-0,01
|BIST IZMIR
|3.392
|-0,46
|BIST KAYSERI
|11.423
|0,26
|BIST KOCAELI
|3.711
|-0,08
|BIST KONYA
|2.419
|-0,62
|BIST TEKIRDAĞ
|10.256
|1,51
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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