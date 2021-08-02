Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA12.4730,15BIST MANİSA1.4160,25BIST AYDIN1.2331,93BIST ANKARA2.1031,77BIST ANTALYA2.285-1,43BIST BALIKESİR1.9201,46BIST BURSA3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.473
|0,15
|BIST MANİSA
|1.416
|0,25
|BIST AYDIN
|1.233
|1,93
|BIST ANKARA
|2.103
|1,77
|BIST ANTALYA
|2.285
|-1,43
|BIST BALIKESİR
|1.920
|1,46
|BIST BURSA
|3.104
|0,68
|BIST DENIZLI
|1.859
|0,71
|BIST ISTANBUL
|1.496
|0,53
|BIST IZMIR
|3.408
|0,18
|BIST KAYSERI
|11.394
|0,24
|BIST KOCAELI
|3.714
|1,64
|BIST KONYA
|2.434
|0,18
|BIST TEKIRDAĞ
|10.104
|1,98
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip
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