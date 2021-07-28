Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA12.566-0,94BIST MANİSA1.455-0,60BIST AYDIN1.1970,72BIST ANKARA2.0140,29BIST ANTALYA2.287-0,06BIST BALIKESİR1.8773,24BIST BURSA3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.566
|-0,94
|BIST MANİSA
|1.455
|-0,60
|BIST AYDIN
|1.197
|0,72
|BIST ANKARA
|2.014
|0,29
|BIST ANTALYA
|2.287
|-0,06
|BIST BALIKESİR
|1.877
|3,24
|BIST BURSA
|3.012
|0,52
|BIST DENIZLI
|1.824
|2,36
|BIST ISTANBUL
|1.472
|-0,04
|BIST IZMIR
|3.379
|0,56
|BIST KAYSERI
|11.254
|1,18
|BIST KOCAELI
|3.590
|0,04
|BIST KONYA
|2.386
|-0,24
|BIST TEKIRDAĞ
|9.807
|0,08
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip
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