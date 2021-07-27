Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA12.685-0,74BIST MANİSA1.464-0,64BIST AYDIN1.188-0,28BIST ANKARA2.0090,86BIST ANTALYA2.288-0,83BIST BALIKESİR1.818-0,18BIST BURSA2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.685
|-0,74
|BIST MANİSA
|1.464
|-0,64
|BIST AYDIN
|1.188
|-0,28
|BIST ANKARA
|2.009
|0,86
|BIST ANTALYA
|2.288
|-0,83
|BIST BALIKESİR
|1.818
|-0,18
|BIST BURSA
|2.997
|2,15
|BIST DENIZLI
|1.782
|1,55
|BIST ISTANBUL
|1.473
|0,90
|BIST IZMIR
|3.360
|0,63
|BIST KAYSERI
|11.123
|-0,91
|BIST KOCAELI
|3.588
|0,42
|BIST KONYA
|2.392
|-0,16
|BIST TEKIRDAĞ
|9.799
|1,56
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip
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