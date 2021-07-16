Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA12.886-2,35BIST MANİSA1.4400,96BIST AYDIN1.198-0,81BIST ANKARA2.0000,02BIST ANTALYA2.365-0,42BIST BALIKESİR1.8250,15BIST BURSA2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.886
|-2,35
|BIST MANİSA
|1.440
|0,96
|BIST AYDIN
|1.198
|-0,81
|BIST ANKARA
|2.000
|0,02
|BIST ANTALYA
|2.365
|-0,42
|BIST BALIKESİR
|1.825
|0,15
|BIST BURSA
|2.926
|1,06
|BIST DENIZLI
|1.736
|1,70
|BIST ISTANBUL
|1.478
|0,02
|BIST IZMIR
|3.323
|0,52
|BIST KAYSERI
|11.227
|-1,04
|BIST KOCAELI
|3.613
|-0,46
|BIST KONYA
|2.381
|0,69
|BIST TEKIRDAĞ
|9.681
|0,96
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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