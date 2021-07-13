Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA12.0526,06BIST MANİSA1.393-0,18BIST AYDIN1.159-2,63BIST ANKARA1.964-1,20BIST ANTALYA2.360-3,83BIST BALIKESİR1.8142,11BIST BURSA2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.052
|6,06
|BIST MANİSA
|1.393
|-0,18
|BIST AYDIN
|1.159
|-2,63
|BIST ANKARA
|1.964
|-1,20
|BIST ANTALYA
|2.360
|-3,83
|BIST BALIKESİR
|1.814
|2,11
|BIST BURSA
|2.853
|-1,12
|BIST DENIZLI
|1.682
|-1,84
|BIST ISTANBUL
|1.456
|-0,61
|BIST IZMIR
|3.235
|-0,71
|BIST KAYSERI
|11.140
|-1,48
|BIST KOCAELI
|3.544
|-1,12
|BIST KONYA
|2.345
|-1,75
|BIST TEKIRDAĞ
|9.524
|-1,68
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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