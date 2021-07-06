Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA12.359-1,71BIST MANİSA1.4460,28BIST AYDIN1.261-1,59BIST ANKARA2.061-0,54BIST ANTALYA2.489-0,25BIST BALIKESİR1.8503,31BIST BURSA3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.359
|-1,71
|BIST MANİSA
|1.446
|0,28
|BIST AYDIN
|1.261
|-1,59
|BIST ANKARA
|2.061
|-0,54
|BIST ANTALYA
|2.489
|-0,25
|BIST BALIKESİR
|1.850
|3,31
|BIST BURSA
|3.006
|0,46
|BIST DENIZLI
|1.816
|3,53
|BIST ISTANBUL
|1.507
|-0,38
|BIST IZMIR
|3.388
|-0,98
|BIST KAYSERI
|11.597
|-0,13
|BIST KOCAELI
|3.644
|-1,58
|BIST KONYA
|2.538
|-0,29
|BIST TEKIRDAĞ
|9.578
|-0,87
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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