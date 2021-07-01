Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA11.7882,22BIST MANİSA1.4112,30BIST AYDIN1.3053,18BIST ANKARA2.0630,85BIST ANTALYA2.6483,34BIST BALIKESİR1.7620,13BIST BURSA2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.788
|2,22
|BIST MANİSA
|1.411
|2,30
|BIST AYDIN
|1.305
|3,18
|BIST ANKARA
|2.063
|0,85
|BIST ANTALYA
|2.648
|3,34
|BIST BALIKESİR
|1.762
|0,13
|BIST BURSA
|2.901
|1,19
|BIST DENIZLI
|1.726
|2,13
|BIST ISTANBUL
|1.489
|1,41
|BIST IZMIR
|3.408
|1,45
|BIST KAYSERI
|10.900
|-0,37
|BIST KOCAELI
|3.647
|1,95
|BIST KONYA
|2.539
|5,81
|BIST TEKIRDAĞ
|9.415
|2,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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