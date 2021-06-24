Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA12.779-1,75BIST MANİSA1.4290,78BIST AYDIN1.3190,11BIST ANKARA2.1410,81BIST ANTALYA2.6640,29BIST BALIKESİR1.838-0,02BIST BURSA2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.779
|-1,75
|BIST MANİSA
|1.429
|0,78
|BIST AYDIN
|1.319
|0,11
|BIST ANKARA
|2.141
|0,81
|BIST ANTALYA
|2.664
|0,29
|BIST BALIKESİR
|1.838
|-0,02
|BIST BURSA
|2.961
|-0,07
|BIST DENIZLI
|1.842
|-0,34
|BIST ISTANBUL
|1.537
|0,65
|BIST IZMIR
|3.475
|0,14
|BIST KAYSERI
|9.963
|0,11
|BIST KOCAELI
|3.746
|-0,08
|BIST KONYA
|2.642
|-1,50
|BIST TEKIRDAĞ
|9.467
|1,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500