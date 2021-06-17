Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA13.315-0,28BIST MANİSA1.350-0,62BIST AYDIN1.326-1,46BIST ANKARA2.134-1,28BIST ANTALYA2.7101,18BIST BALIKESİR1.848-1,36BIST BURSA2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.315
|-0,28
|BIST MANİSA
|1.350
|-0,62
|BIST AYDIN
|1.326
|-1,46
|BIST ANKARA
|2.134
|-1,28
|BIST ANTALYA
|2.710
|1,18
|BIST BALIKESİR
|1.848
|-1,36
|BIST BURSA
|2.944
|-1,14
|BIST DENIZLI
|1.868
|-1,27
|BIST ISTANBUL
|1.526
|-0,28
|BIST IZMIR
|3.533
|-1,30
|BIST KAYSERI
|9.638
|-0,71
|BIST KOCAELI
|3.765
|-0,86
|BIST KONYA
|3.084
|-7,12
|BIST TEKIRDAĞ
|9.041
|-2,71
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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