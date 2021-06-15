Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA13.580-1,52BIST MANİSA1.385-0,82BIST AYDIN1.364-0,48BIST ANKARA2.178-1,47BIST ANTALYA2.754-0,81BIST BALIKESİR1.883-0,08BIST BURSA3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.580
|-1,52
|BIST MANİSA
|1.385
|-0,82
|BIST AYDIN
|1.364
|-0,48
|BIST ANKARA
|2.178
|-1,47
|BIST ANTALYA
|2.754
|-0,81
|BIST BALIKESİR
|1.883
|-0,08
|BIST BURSA
|3.011
|-1,52
|BIST DENIZLI
|1.906
|-1,25
|BIST ISTANBUL
|1.542
|-0,74
|BIST IZMIR
|3.604
|-0,23
|BIST KAYSERI
|9.882
|-1,52
|BIST KOCAELI
|3.819
|-1,36
|BIST KONYA
|3.576
|-6,98
|BIST TEKIRDAĞ
|9.394
|-2,19
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500