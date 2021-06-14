Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA13.790-2,31BIST MANİSA1.396-1,48BIST AYDIN1.371-1,02BIST ANKARA2.211-0,12BIST ANTALYA2.777-0,74BIST BALIKESİR1.884-0,25BIST BURSA3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.790
|-2,31
|BIST MANİSA
|1.396
|-1,48
|BIST AYDIN
|1.371
|-1,02
|BIST ANKARA
|2.211
|-0,12
|BIST ANTALYA
|2.777
|-0,74
|BIST BALIKESİR
|1.884
|-0,25
|BIST BURSA
|3.057
|-0,54
|BIST DENIZLI
|1.931
|-1,03
|BIST ISTANBUL
|1.554
|-0,40
|BIST IZMIR
|3.612
|-2,14
|BIST KAYSERI
|10.034
|-1,47
|BIST KOCAELI
|3.872
|-1,16
|BIST KONYA
|3.845
|-3,96
|BIST TEKIRDAĞ
|9.605
|-0,73
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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