Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA14.121-0,48BIST MANİSA1.4570,00BIST AYDIN1.4230,46BIST ANKARA2.210-0,22BIST ANTALYA2.794-0,49BIST BALIKESİR1.958-1,31BIST BURSA3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.121
|-0,48
|BIST MANİSA
|1.457
|0,00
|BIST AYDIN
|1.423
|0,46
|BIST ANKARA
|2.210
|-0,22
|BIST ANTALYA
|2.794
|-0,49
|BIST BALIKESİR
|1.958
|-1,31
|BIST BURSA
|3.058
|0,12
|BIST DENIZLI
|1.937
|2,97
|BIST ISTANBUL
|1.557
|-0,02
|BIST IZMIR
|3.685
|0,14
|BIST KAYSERI
|10.443
|-0,32
|BIST KOCAELI
|3.896
|0,14
|BIST KONYA
|3.614
|-1,56
|BIST TEKIRDAĞ
|9.760
|-1,39
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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