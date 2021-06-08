Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA14.1891,01BIST MANİSA1.457BIST AYDIN1.416-0,29BIST ANKARA2.215-0,69BIST ANTALYA2.808-0,06BIST BALIKESİR1.984-0,53BIST BURSA3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.189
|1,01
|BIST MANİSA
|1.457
|BIST AYDIN
|1.416
|-0,29
|BIST ANKARA
|2.215
|-0,69
|BIST ANTALYA
|2.808
|-0,06
|BIST BALIKESİR
|1.984
|-0,53
|BIST BURSA
|3.055
|-0,43
|BIST DENIZLI
|1.881
|-1,08
|BIST ISTANBUL
|1.557
|0,11
|BIST IZMIR
|3.680
|0,33
|BIST KAYSERI
|10.476
|-0,48
|BIST KOCAELI
|3.890
|0,13
|BIST KONYA
|3.671
|0,62
|BIST TEKIRDAĞ
|9.897
|-0,97
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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