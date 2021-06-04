Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA13.866-1,15BIST ANKARA2.1980,99BIST ANTALYA2.854-2,02BIST BALIKESİR1.9941,03BIST BURSA3.066-0,62BIST DENIZLI1.911-1,03BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.866
|-1,15
|BIST ANKARA
|2.198
|0,99
|BIST ANTALYA
|2.854
|-2,02
|BIST BALIKESİR
|1.994
|1,03
|BIST BURSA
|3.066
|-0,62
|BIST DENIZLI
|1.911
|-1,03
|BIST ISTANBUL
|1.541
|0,49
|BIST IZMIR
|3.640
|0,31
|BIST KAYSERI
|10.550
|1,70
|BIST KOCAELI
|3.916
|0,24
|BIST KONYA
|3.672
|0,80
|BIST TEKIRDAĞ
|9.964
|0,53
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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