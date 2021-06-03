Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA14.028-2,68BIST ANKARA2.176-0,11BIST ANTALYA2.9133,27BIST BALIKESİR1.974-0,03BIST BURSA3.085-0,61BIST DENIZLI1.930-0,13BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.028
|-2,68
|BIST ANKARA
|2.176
|-0,11
|BIST ANTALYA
|2.913
|3,27
|BIST BALIKESİR
|1.974
|-0,03
|BIST BURSA
|3.085
|-0,61
|BIST DENIZLI
|1.930
|-0,13
|BIST ISTANBUL
|1.534
|0,61
|BIST IZMIR
|3.629
|0,09
|BIST KAYSERI
|10.374
|0,95
|BIST KOCAELI
|3.907
|0,34
|BIST KONYA
|3.643
|-0,26
|BIST TEKIRDAĞ
|9.911
|0,36
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500