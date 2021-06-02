Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA14.4142,51BIST ANKARA2.178-0,12BIST ANTALYA2.820-0,19BIST BALIKESİR1.974-1,23BIST BURSA3.1041,45BIST DENIZLI1.9330,40BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.414
|2,51
|BIST ANKARA
|2.178
|-0,12
|BIST ANTALYA
|2.820
|-0,19
|BIST BALIKESİR
|1.974
|-1,23
|BIST BURSA
|3.104
|1,45
|BIST DENIZLI
|1.933
|0,40
|BIST ISTANBUL
|1.524
|0,20
|BIST IZMIR
|3.626
|0,60
|BIST KAYSERI
|10.276
|0,81
|BIST KOCAELI
|3.894
|1,01
|BIST KONYA
|3.652
|-3,82
|BIST TEKIRDAĞ
|9.875
|-1,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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