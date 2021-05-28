Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA13.3051,19BIST ANKARA2.170-0,87BIST ANTALYA2.712-1,14BIST BALIKESİR2.013-0,85BIST BURSA3.0630,29BIST DENIZLI1.967-1,17BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.305
|1,19
|BIST ANKARA
|2.170
|-0,87
|BIST ANTALYA
|2.712
|-1,14
|BIST BALIKESİR
|2.013
|-0,85
|BIST BURSA
|3.063
|0,29
|BIST DENIZLI
|1.967
|-1,17
|BIST ISTANBUL
|1.508
|-0,06
|BIST IZMIR
|3.600
|-0,99
|BIST KAYSERI
|10.447
|-0,30
|BIST KOCAELI
|3.846
|-0,57
|BIST KONYA
|4.078
|-0,91
|BIST TEKIRDAĞ
|10.138
|-0,02
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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